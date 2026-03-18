Atelier rempaillage de chaise en tissu la récréathiv’ Thiviers
Atelier rempaillage de chaise en tissu la récréathiv’ Thiviers vendredi 10 avril 2026.
Atelier rempaillage de chaise en tissu
la récréathiv’ 8 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-04-10 2026-05-29 2026-06-26
Venez apprendre à rempailler vos chaises à partir de tissus de seconde main avec Marie !
Apportez une vieille chaise dont la paille est abîmée et redonnez-lui une seconde jeunesse avec un nouveau look coloré.
Venez apprendre à rempailler vos chaises à partir de tissus de seconde main avec Marie !
Apportez une vieille chaise dont la paille est abîmée et redonnez lui une seconde jeunesse avec un nouveau look coloré. .
la récréathiv’ 8 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com
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English : Atelier rempaillage de chaise en tissu
Come and learn how to reupholster your chairs from second-hand fabrics with Marie!
Bring an old chair with damaged straw and give it a new lease of life with a colorful new look.
L’événement Atelier rempaillage de chaise en tissu Thiviers a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère