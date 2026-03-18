Atelier rempaillage de chaise en tissu la récréathiv’ Thiviers

Atelier rempaillage de chaise en tissu

la récréathiv’ 8 Rue Pierre Semard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-04-10 2026-05-29 2026-06-26

Venez apprendre à rempailler vos chaises à partir de tissus de seconde main avec Marie !

Apportez une vieille chaise dont la paille est abîmée et redonnez-lui une seconde jeunesse avec un nouveau look coloré.

Venez apprendre à rempailler vos chaises à partir de tissus de seconde main avec Marie !

Apportez une vieille chaise dont la paille est abîmée et redonnez lui une seconde jeunesse avec un nouveau look coloré. .

la récréathiv’ 8 Rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

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English : Atelier rempaillage de chaise en tissu

Come and learn how to reupholster your chairs from second-hand fabrics with Marie!

Bring an old chair with damaged straw and give it a new lease of life with a colorful new look.

L’événement Atelier rempaillage de chaise en tissu Thiviers a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère