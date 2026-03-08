Atelier rempaillage de chaise IZOTGES Izotges

Atelier rempaillage de chaise

Plongez au cœur du savoir-faire artisanal avec Atelier Pigments et Tissus

Ateliers de rempaillage de chaise en torons de tissus accessible à tous, vous créez une chaise unique et à votre goût avec la technique du rempaillage.

Vous repartez avec votre chaise terminée et tout ceci dans la bonne humeur.

Le déroulé

Dès votre inscription vous recevez deux documents

Le premier contenant toutes les informations pour choisir votre chaise et fabriquer vos torons de tissus avant le démarrage de l’atelier.

Le second vous permettant de calculer la longueur de torons que vous obtiendrez avec vos pièces de tissus.

Je vous assiste dans cette préparation, jusqu’au début de l’atelier.

Muni de votre chaise et des torons de tissus que vous avez préparés, tout au long de l’atelier, je vous apprends à rempailler selon la technique traditionnelle.

Je vous aide tout au long de l’atelier et vous donne un document mémo, listant les informations importantes du rempaillage.

A la fin de l’atelier, vous partez avec votre chaise terminée et vous serez autonome pour rempailler tous types d’assises.

L’atelier se déroule sur deux jours, de 9h à 18h avec une pause à midi le samedi et le dimanche.

Tous les outils nécessaires seront à votre disposition.

Possibilité de

– Fournir d’une chaise dépaillée.

– Aérogommer votre chaise dépaillée.

– Réaliser une finition application d’une cire, d’une peinture ou d’un vernis…

– Préparer des torons de tissus. .

IZOTGES 24 Chemin coupé Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 10 55 49 70 contact@atelierpigmentsettissus.fr

English :

Dive into the heart of craftsmanship with Atelier Pigments et Tissus

Chair reupholstering workshops using fabric strands: accessible to all, you create a unique chair to your taste using the reupholstering technique.

You’ll leave with your finished chair, and all in good spirits.

Course:

As soon as you register, you’ll receive two documents:

The first contains all the information you need to choose your chair and make your fabric strands before the workshop starts.

The second enables you to calculate the length of strands you’ll get with your fabric pieces.

I’ll assist you in this preparation, right up to the start of the workshop.

Armed with your chair and the strands of fabric you’ve prepared, throughout the workshop I teach you how to remodel using the traditional technique.

I help you throughout the workshop and give you a memo document, listing the important information for repotting.

At the end of the workshop, you’ll leave with your finished chair, ready to reupholster all types of seating.

The workshop takes place over two days, from 9 a.m. to 6 p.m., with a lunch break on Saturday and Sunday.

All necessary tools will be at your disposal.

