Atelier découverte | Art du torinage Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Atelier découverte | Art du torinage

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 13:00:00

fin : 2025-12-18 16:30:00

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-18

Atelier Art du torinage de chaise aux Ateliers de la Bruyère. Amener chaises ou tabourets et vérifier quels ne soient pas vermoulus. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Chair Art du torinage workshop at Ateliers de la Bruyère. Bring chairs or stools and check that they are not worm-eaten. Limited places available with membership. Registration required.

