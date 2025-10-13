Atelier découverte | Art du torinage Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Atelier découverte | Art du torinage Les Ateliers de la Bruyère Langeac jeudi 4 décembre 2025.
Atelier découverte | Art du torinage
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 13:00:00
fin : 2025-12-18 16:30:00
Date(s) :
2025-12-04 2025-12-18
Atelier Art du torinage de chaise aux Ateliers de la Bruyère. Amener chaises ou tabourets et vérifier quels ne soient pas vermoulus. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
English :
Chair Art du torinage workshop at Ateliers de la Bruyère. Bring chairs or stools and check that they are not worm-eaten. Limited places available with membership. Registration required.
L’événement Atelier découverte | Art du torinage Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier