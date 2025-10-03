Atelier remue-méninges pour adultes Médiathèque Jean Arambel Offranville

Atelier remue-méninges pour adultes Médiathèque Jean Arambel Offranville vendredi 3 octobre 2025.

Atelier remue-méninges pour adultes Vendredi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Jean Arambel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T16:00:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T16:00:00

Faîtes bouger vos méninges et travailler voter mémoire de manière ludique. L’équipe de la médiathèque vous propose des jeux autour des mots et des chiffres dans une ambiance conviviale.

Médiathèque Jean Arambel Avenue de la Hétraie, 76550 Offranville, France Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 0235044817 https://mediathequeoffranville.opac-x.fr/

Faîtes bouger vos méninges et travailler voter mémoire de manière ludique. L’équipe de la médiathèque vous propose des jeux autour des mots et des chiffres dans une ambiance conviviale.

©MairieOffranville-Y.Leroux