ATELIER RENAISSANCE Saint-Brevin-les-Pins
Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-10-09 09:30:00
fin : 2025-10-09 12:00:00
2025-10-09
Ralentissez un moment avec l’association Respire St Brevin et accordez-vous un moment connecté à la nature, avec l’atelier Renaissance au parc du Pointeau.
Au programme marche, parole et bien-être.
Infos et inscription Stéphanie PROVOST – 06 95 99 44 10 .
Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 99 44 10
