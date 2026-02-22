Atelier-Rencontre avec Alexandra Shiva à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Atelier-Rencontre avec Alexandra Shiva à la Médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Venez partager un moment complice entre parents et enfants autour du mythe d’Arachnée et du pouvoir des histoires avec notre artiste conteuse en résidence de territoire.

Dans cet atelier Alexandra-Shiva Mélis vous propose d’explorer les métamorphoses, les défis et les merveilles cachées dans les récits d’hier et d’aujourd’hui. Un atelier ludique et créatif pour s’initier à l’art de raconter, jouer avec les mots, tisser des images et laisser parler l’imaginaire.

Que vous soyez grand conteur ou simple curieux, rejoignez nous pour un temps chaleureux où chacun pourra dérouler le fil de son imagination.

Tout public à partir de 8 ans. .

