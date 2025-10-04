Atelier-rencontre avec l’illustratrice Raphaëlle Barbanègre Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing

Atelier-rencontre avec l’illustratrice Raphaëlle Barbanègre Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing samedi 4 octobre 2025.

Atelier-rencontre avec l’illustratrice Raphaëlle Barbanègre Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. À partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Dans le cadre du Festival des livres d’en Haut, la médiathèque Andrée Chedid accueille l’illustratrice Raphaëlle Barbanègre, qui présentera son livre Une histoire de bisous. L’illustratrice proposera ensuite un atelier créatif aux enfants à partir de 5 ans. Au programme : la fabrication d’un petit livre illustré sur le thème bien connu de la princesse embrassant une grenouille qui devient un prince.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Dans le cadre du Festival des livres d’en Haut, la médiathèque Andrée Chedid accueille Raphaëlle Barbanègre, illustratrice d’« Une histoire de bisous », pour un atelier créatif.

Thierry Magnier