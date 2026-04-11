Saint-Lyphard

Atelier rencontre carbone

Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Quand on parle de climat on parle souvent de carbone , mais au fond qu’est-ce que c’est ?

Au cours d’une conférence-animée venez découvrir les facettes du carbone et les liens qu’il tisse entre le climat, le vivant et nous.

Venez découvrir comment la nature nous offre des leviers d’actions.

Animé par le Parc naturel régional de Brière

Gratuit sur inscription .

Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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English :

L’événement Atelier rencontre carbone Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44