Atelier rencontre carbone Saint-Lyphard
Atelier rencontre carbone Saint-Lyphard mercredi 22 avril 2026.
Saint-Lyphard
Atelier rencontre carbone
Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Quand on parle de climat on parle souvent de carbone , mais au fond qu’est-ce que c’est ?
Au cours d’une conférence-animée venez découvrir les facettes du carbone et les liens qu’il tisse entre le climat, le vivant et nous.
Venez découvrir comment la nature nous offre des leviers d’actions.
Animé par le Parc naturel régional de Brière
Gratuit sur inscription .
Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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English :
L’événement Atelier rencontre carbone Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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