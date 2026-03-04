Atelier « Rencontre des Mots et de la Musique » — Printemps des Poètes à Godewaersvelde, Le CaLiBou, Godewaersvelde

Atelier « Rencontre des Mots et de la Musique » — Printemps des Poètes à Godewaersvelde 7 – 22 mars Le CaLiBou Nord

réservations obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T17:00:00+01:00 – 2026-03-22T19:00:00+01:00

Écrire une chanson en atelier, c’est jouer sur deux mouvements : écrire — un moment d’écoute intérieure — puis chanter — un geste d’ouverture vers les autres.

INFOS PRATIQUES

Ateliers sur 3 semaines : les mercredis 25/03, 01/04 et 08/04 de 10h30 à 12h

Restitution le vendredi 10 avril à 19h

au CaLiBou à Godewaersvelde

à partir de 16 ans || gratuit

réservations obligatoires au 03 74 09 21 85

Le CaLiBou 1 rue de Boeschepe Godewaersvelde 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328425262 »}]

Atelier d’écriture de chansons, avec Christophe Charlet, pour toutes et tous, sans prérequis

Goonerua – Freepik // février 2026