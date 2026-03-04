Atelier « Rencontre des Mots et de la Musique » — Printemps des Poètes à Godewaersvelde, Le CaLiBou, Godewaersvelde
Atelier « Rencontre des Mots et de la Musique » — Printemps des Poètes à Godewaersvelde, Le CaLiBou, Godewaersvelde samedi 7 mars 2026.
Atelier « Rencontre des Mots et de la Musique » — Printemps des Poètes à Godewaersvelde 7 – 22 mars Le CaLiBou Nord
réservations obligatoires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-22T17:00:00+01:00 – 2026-03-22T19:00:00+01:00
Écrire une chanson en atelier, c’est jouer sur deux mouvements : écrire — un moment d’écoute intérieure — puis chanter — un geste d’ouverture vers les autres.
INFOS PRATIQUES
Ateliers sur 3 semaines : les mercredis 25/03, 01/04 et 08/04 de 10h30 à 12h
Restitution le vendredi 10 avril à 19h
au CaLiBou à Godewaersvelde
à partir de 16 ans || gratuit
réservations obligatoires au 03 74 09 21 85
Le CaLiBou 1 rue de Boeschepe Godewaersvelde 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328425262 »}]
Atelier d’écriture de chansons, avec Christophe Charlet, pour toutes et tous, sans prérequis
Goonerua – Freepik // février 2026