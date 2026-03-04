Atelier « Rencontre des Mots et de la Musique » — Printemps des Poètes à Saint-Jans-Cappel, Médiathèque de Saint-Jans-Cappel, Saint-Jans-Cappel

Atelier « Rencontre des Mots et de la Musique » — Printemps des Poètes à Saint-Jans-Cappel 21 mars – 10 avril Médiathèque de Saint-Jans-Cappel Nord

Début : 2026-03-21T10:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-04-10T19:00:00+02:00 – 2026-04-10T21:00:00+02:00

Écrire une chanson en atelier, c’est jouer sur deux mouvements : écrire — un moment d’écoute intérieure — puis chanter — un geste d’ouverture vers les autres.

INFOS PRATIQUES

Ateliers sur 3 semaines : samedis 21/03, 28 /03 et 04/04 de 10h à 12h

Restitution : vendredi 10 avril à 19h

à la Médiathèque de Saint-Jans-Cappel

dès 16 ans || gratuit

réservations obligatoires au 03 74 09 21 85

Médiathèque de Saint-Jans-Cappel Chemin du presbytère 59270 SAINT-JANS-CAPPEL Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France 03 74 09 21 85

Atelier d’écriture de chansons, avec Christophe Charlet, pour toutes et tous, sans prérequis

Goonerua – Freepik // février 2026