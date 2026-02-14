Atelier-rencontre: Elizabeth Vidal Gien

Atelier-rencontre: Elizabeth Vidal

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Atelier-rencontre avec Elizabeth Vidal le samedi 4 avril

Participez à un atelier-rencontre exceptionnel avec la soprano Elizabeth Vidal le samedi 4 avril à 16h à l’Auditorium de Gien.

Organisé par l’Espace Culturel de Gien, cet événement offre l’occasion de découvrir son univers artistique, d’échanger avec elle et d’en apprendre davantage sur sa pratique musicale. .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 55 musique@gien.fr

Workshop-meeting with Elizabeth Vidal on Saturday, April 4

