Atelier-rencontre: Elizabeth Vidal Gien

Atelier-rencontre: Elizabeth Vidal
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Début : 2026-04-04 16:00:00
Atelier-rencontre avec Elizabeth Vidal le samedi 4 avril
Participez à un atelier-rencontre exceptionnel avec la soprano Elizabeth Vidal le samedi 4 avril à 16h à l’Auditorium de Gien.
Organisé par l’Espace Culturel de Gien, cet événement offre l’occasion de découvrir son univers artistique, d’échanger avec elle et d’en apprendre davantage sur sa pratique musicale. .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 55 musique@gien.fr
English :
Workshop-meeting with Elizabeth Vidal on Saturday, April 4
