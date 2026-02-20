Atelier/Rencontre Le grand tabou de la ménopause | Pop Women Festival Le Cellier Reims
Atelier/Rencontre Le grand tabou de la ménopause | Pop Women Festival
Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne
Début : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Tout public
Le grand tabou de la ménopause réunit Élise Thiébaut et Elléa Bird pour briser le silence autour de la ménopause.
À travers histoire, science, mythes et expériences vécues, elles questionnent ce moment charnière du corps des femmes et son rapport à l’âge, au désir et à la puissance. L’atelier participatif invite à écrire, rire, partager et rendre la ménopause visible, politique et pleinement vivante. .
