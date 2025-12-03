[Atelier-rencontre] Santé mentale et écrans Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

[Atelier-rencontre] Santé mentale et écrans

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-03

Le numérique prend beaucoup de place dans la vie de nos jeunes… Comment en parler ? Comment trouver l’équilibre entre liberté et protection ?

Une soirée interactive pour comprendre, dialoguer et expérimenter des outils simples autour de l’usage des écrans.

En partenariat avec Info Jeunes Tarnos et l’Espace Numérique du Seignanx.

Animée par la Ligue de l’enseignement des Landes

Entrée libre Tout public Parents et jeunes bienvenus !

RDV à 18h. .

