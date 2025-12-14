ATELIER RENCONTRER SON FUTUR Castries

ATELIER RENCONTRER SON FUTUR

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Sans tout dévoiler, cet atelier vous invite à un voyage intérieur mêlant présence, écriture et écoute de soi. Un moment intime et transformateur pour aligner votre énergie, clarifier votre vision et ouvrir l’année 2026 avec intention et sens.

Un espace doux pour ralentir, ressentir et vous reconnecter à ce qui compte vraiment.

Sur inscription .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Without revealing everything, this workshop invites you on an inner journey combining presence, writing and self-listening. An intimate and transformative moment to align your energy, clarify your vision and open the year 2026 with intention and meaning.

