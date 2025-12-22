Atelier Rendez-vous en terre Méditerranéenne, La Grande École Le Havre
Atelier Rendez-vous en terre Méditerranéenne, La Grande École Le Havre mardi 27 janvier 2026.
Atelier Rendez-vous en terre Méditerranéenne
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-27 17:30:00
fin : 2026-01-27 20:30:00
2026-01-27
Guidé·e par notre cheffe Sabrina, découvrez les saveurs vibrantes et ensoleillées de la Méditerranée. Un atelier chaleureux, entre effluves d’herbes aromatiques, bonne humeur et cuisine du cœur. Une vraie parenthèse de vacances.
Durée 3h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
