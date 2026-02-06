Atelier renforcement Maison pour tous Barcus

Atelier renforcement

Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

L’association Elkarbidea vous invite à Barcus.

Des séances de bien-être et de remise en forme vous sont proposées, animées par Jon. Sur inscription. .

Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 60 64 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier renforcement

L’événement Atelier renforcement Barcus a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Pays Basque