Atelier Rénover, isoler & chauffer sa maison & création de nichoirs à oiseaux pour sa maison Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Atelier Rénover, isoler & chauffer sa maison & création de nichoirs à oiseaux pour sa maison

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

Profitez de votre matinée pour

️ Découvrir comment rénover, isoler & bien chauffer votre maison avec l’association Maison Paysanne.

Construire un joli nichoir à oiseaux à installer chez vous, avec Ecoute Ta Planète,

5€ vous sera demandé pour le matériel. .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

English : Atelier Rénover, isoler & chauffer sa maison & création de nichoirs à oiseaux pour sa maison

