Atelier Repair café

Salle Abbé Delattre 5 Boulevard de l’impératrice Étaples Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Avis aux bricoleurs !

Si vous vous sentez une âme de bricoleur, si vous avez le sens du système D ou du petit appareillage en panne… Saisissez votre tournevis, votre huile de coude et rendez-vous les 1ers et 3èmes mardis du mois à partir de 17h30.

C’est totalement GRATUIT !!!

L’idée est simple on y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi et on les répare accompagné par des bénévoles passionnés issus de professions techniques, manuelles ou, tout simplement, férus de technologie. .

Salle Abbé Delattre 5 Boulevard de l’impératrice Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 34 68 93 28

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English :

Do-it-yourselfers beware!

L’événement Atelier Repair café Étaples a été mis à jour le 2026-03-04 par Etaples-sur-Mer