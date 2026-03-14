Atelier Repair café Étaples
Atelier Repair café Étaples mardi 17 mars 2026.
Atelier Repair café
Salle Abbé Delattre 5 Boulevard de l’impératrice Étaples Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Avis aux bricoleurs !
Si vous vous sentez une âme de bricoleur, si vous avez le sens du système D ou du petit appareillage en panne… Saisissez votre tournevis, votre huile de coude et rendez-vous les 1ers et 3èmes mardis du mois à partir de 17h30.
C’est totalement GRATUIT !!!
L’idée est simple on y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi et on les répare accompagné par des bénévoles passionnés issus de professions techniques, manuelles ou, tout simplement, férus de technologie. .
Salle Abbé Delattre 5 Boulevard de l’impératrice Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 34 68 93 28
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English :
Do-it-yourselfers beware!
L’événement Atelier Repair café Étaples a été mis à jour le 2026-03-04 par Etaples-sur-Mer