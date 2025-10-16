Atelier Repair Café Central Café Mesquer

Atelier Repair Café Central Café Mesquer jeudi 16 octobre 2025.

Atelier Repair Café

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 20:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Un Repair Café c’est un rendez vous gratuit et ouvert à tous, sous la forme d’atelier de réparation sous forme collaborative.

L’idée des Repair Cafés est de Réparer ensemble pour lutter contre le gaspillage et la production massive de déchets, électroménager, appareils électriques, vêtements, bijoux, vélo, … très nombreux sont les objets, que vous pouvez co-réparer dans les ateliers Repair Café.

Comment fonctionne un REPAIR CAFE ?

Les ateliers sont animés et composés bénévolement de personnes compétentes en réparations pour aider les participants à réparer leurs biens et même pour leur apprendre certaines techniques de réparations.

Au-delà de l’apport écologique, les ateliers Repair Café l’objectif est de créer du lien social entre les habitants d’un même territoire, favoriser les échanges et rencontres.

Il faut savoir que ces ateliers de réparation collaboratif se développent en autonomie grâce aux dons volontaire des participants qui correspondent à l’estimation des prix de réparation.

Tous les 3ème jeudis de chaque mois, en dehors des vacances scolaires. .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Repair Café Mesquer a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44