ATELIER REPAIR CAFÉ NUMÉRIQUE Montarnaud

ATELIER REPAIR CAFÉ NUMÉRIQUE Montarnaud mercredi 15 octobre 2025.

ATELIER REPAIR CAFÉ NUMÉRIQUE

Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-10-15

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Un atelier pour résoudre tous vos problèmes informatiques !

Vous rencontrez des petits problèmes avec votre tablette, téléphone ou ordinateur ?

Venez participer à notre Repair Café dédié au numérique ! Cet atelier est l’occasion d’apporter vos appareils et de discuter de vos problématiques informatiques du quotidien autour d’un café convivial.

Mercredi 15 de 10h à 12h.

Au programme conseils, petites réparations et orientation vers des professionnels si nécessaire. Une belle manière d’apprendre, d’échanger et de partager des astuces dans une ambiance chaleureuse. Avec Emmanuel.

Ouvert à tous .

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 6 20 92 22 24 multimedia@montarnaud.fr

English :

A workshop to solve all your computer problems!

Are you experiencing minor problems with your tablet, phone or computer?

Come and join our digital Repair Café! This workshop is an opportunity to bring your equipment and discuss your everyday computer problems over a convivial coffee.

German :

Ein Workshop zur Lösung all Ihrer Computerprobleme!

Sie haben kleine Probleme mit Ihrem Tablet, Telefon oder Computer?

Nehmen Sie an unserem Repair Café teil, das sich mit digitalen Geräten befasst In diesem Workshop können Sie Ihre Geräte mitbringen und bei einem gemütlichen Kaffee über Ihre alltäglichen Computerprobleme diskutieren.

Italiano :

Un laboratorio per risolvere tutti i problemi informatici!

Avete piccoli problemi con il vostro tablet, telefono o computer?

Allora venite al nostro Caffè digitale di riparazione! Questo workshop è un’occasione per portare la vostra attrezzatura e discutere dei vostri problemi informatici quotidiani davanti a un caffè amichevole.

Espanol :

Un taller para resolver todos sus problemas informáticos

Tiene pequeños problemas con su tableta, teléfono u ordenador?

Acérquese a nuestro Repair Café digital Este taller es una oportunidad para traer su equipo y discutir sus problemas informáticos cotidianos con un café amistoso.

