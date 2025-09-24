Atelier Repair café TARBES Tarbes

TARBES 2 Impasse de la Cartoucherie Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

2025-09-24

Chaque 4ème mercredi du mois, Le Fablab du BIC Crescendo propose un atelier Repair café dont l’objectif est d’amener vos objets en panne pour les remettre en état.

Vous apprendrez à identifier la panne et à réparer votre petit électroménager ou votre matériel informatique.

TARBES 2 Impasse de la Cartoucherie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 91 53 87 dany.martin@crescendo-tarbes.com

English :

Every 4th Wednesday of the month, the BIC Crescendo Fablab offers a Repair café workshop, where you can bring your broken-down items to be restored.

You’ll learn how to identify the problem and repair your small household appliances or computer equipment.

German :

Jeden 4. Mittwoch im Monat bietet das Fablab des BIC Crescendo einen Workshop Repair Café an, dessen Ziel es ist, Ihre defekten Gegenstände mitzubringen, um sie wieder instand zu setzen.

Sie lernen, den Fehler zu identifizieren und Ihre kleinen Haushaltsgeräte oder Ihre Computerausrüstung zu reparieren.

Italiano :

Ogni quarto mercoledì del mese, il BIC Crescendo Fablab offre un laboratorio di riparazione in cui è possibile portare i propri oggetti guasti e rimetterli in funzione.

Imparerete a identificare un guasto e a riparare i vostri piccoli elettrodomestici o le vostre apparecchiature informatiche.

Espanol :

Cada cuarto miércoles de mes, el BIC Crescendo Fablab ofrece un taller Repair café en el que puedes traer tus objetos averiados y volver a ponerlos en funcionamiento.

Aprenderás a identificar una avería y a reparar tus pequeños electrodomésticos o equipos informáticos.

L’événement Atelier Repair café Tarbes a été mis à jour le 2025-08-25 par OT de Tarbes|CDT65