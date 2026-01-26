ATELIER REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne
ATELIER REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne samedi 7 mars 2026.
ATELIER REPAIR CAFE TEXTILE
396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
RDV le 7 mars à 10h30 pour un atelier à la Médiathèque de Mayenne
Au Repair Café Textile, les bénévoles des Canettes sont là pour échanger, vous apprendre les meilleures astuces et vous donner des idées pour réparer vos vêtements. .
396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet us on March 7 at 10:30 a.m. for a workshop at the Médiathèque de Mayenne
L’événement ATELIER REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Mayenne Co