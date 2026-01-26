ATELIER REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne

ATELIER REPAIR CAFE TEXTILE

396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2026-03-07 10:30:00

2026-03-07

RDV le 7 mars à 10h30 pour un atelier à la Médiathèque de Mayenne

Au Repair Café Textile, les bénévoles des Canettes sont là pour échanger, vous apprendre les meilleures astuces et vous donner des idées pour réparer vos vêtements. .

396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

Meet us on March 7 at 10:30 a.m. for a workshop at the Médiathèque de Mayenne

