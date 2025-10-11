Atelier Repair Cailloux Cultivons les Cailloux Ancenis-Saint-Géréon

Atelier Repair Cailloux

Cultivons les Cailloux 119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13

Le Repair Cailloux est un atelier qui est proposé tous les seconds samedis du mois de 10h à 12h30. Il est consacré à la réparation d’objets avec des bénévoles.

Il permet de créer du lien et fonctionne grâce à des bénévoles intuitifs et généreux.

Il s’adresse à toute personne qui souhaite redonner vie à des objets abimés ou en panne (Electronique Mécanique Informatique Vélo Couture)

Bénévoles et utilisateurs réparent ensemble et partagent compétences et astuces.

Sans rendez-vous.

Participation libre.

En 2025-2026 nous proposons à ceux et celles qui le souhaitent

1 de changer ensemble votre système d’exploitation (suite à la fin de vie imminente de Windows 10).

2 des ateliers spécifiques couture de 2h30 aux mêmes dates et horaires que le Repair Cailloux. Pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre un projet couture, créer, customiser, changer une fermeture, réaliser un ourlet,…

Plus d’infos sur notre site.

Sur inscription.

Participation libre.

Le 11 octobre 2025

Le 8 novembre 2025

Le 13 décembre 2025

Le 14 février 2026

Le 14 mars 2026

Le 11 avril 2026

Le 9 mai 2026

Le 13 juin 2026 .

Cultivons les Cailloux 119 Rue des Douves Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire repaircailloux@cultivonslescailloux.org

English :

Repair Cailloux is a workshop held every second Saturday of the month from 10am to 12:30pm. It is dedicated to repairing objects with volunteers.

