Atelier Repair couture Les Epiculteurs Caumont

Atelier Repair couture

Les Epiculteurs Gautier Est Caumont Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Pour vous aider aux petits travaux d’aiguille du quotidien si vous avez des réparations à faire, rendez-vous ce lundi avec Christine. Elle vous propose également de vous guider dans la création d’un petit pochon. Entrée libre. L’atelier se renouvellera tous les 4e lundis du mois. .

Les Epiculteurs Gautier Est Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 11 91 07 christinedavid1000@gmail.com

