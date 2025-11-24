Atelier Repair couture Les Epiculteurs Caumont
Les Epiculteurs Gautier Est Caumont Gironde
Gratuit
Gratuit
2025-11-24
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Pour vous aider aux petits travaux d’aiguille du quotidien si vous avez des réparations à faire, rendez-vous ce lundi avec Christine. Elle vous propose également de vous guider dans la création d’un petit pochon. Entrée libre. L’atelier se renouvellera tous les 4e lundis du mois. .
Les Epiculteurs Gautier Est Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 11 91 07 christinedavid1000@gmail.com
