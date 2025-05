Atelier Repair Vélo à Alleins – Avenue Maréchal Foch Alleins, 7 juin 2025 13:00, Alleins.

Bouches-du-Rhône

Atelier Repair Vélo à Alleins Samedi 7 juin 2025 de 13h à 17h. Avenue Maréchal Foch Ancienne gare d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône

En corrélation avec la fête nationale Mai à vélo, le CADE, en partenariat avec la commune, ont le plaisir de vous annoncer la prochaine date de l’Atelier Repair Vélo à Alleins samedi 07 juin 2025 de 13h00 à 17h00 à l’ancienne gare.

Pour une mobilité douce et active ! Une action pour recycler, réparer, réduire notre empreinte écologique.



Cette action, organisée par le CADE avec 8 Vies pour la planète, entre dans le cadre de la mise en place du Pacte pour la transition à Alleins. .

Avenue Maréchal Foch Ancienne gare d’Alleins

Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lecade@ecomail.fr

English :

The CADE and city of Alleins organise a bike repair workshop !

German :

In Verbindung mit dem nationalen Feiertag Mai à vélo freuen sich CADE und die Gemeinde, Ihnen das nächste Datum für den Workshop Repair Vélo in Alleins bekannt zu geben: Samstag, den 07. Juni 2025, von 13.00 bis 17.00 Uhr am alten Bahnhof.

Italiano :

In concomitanza con il festival nazionale May by Bike, la CADE, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è lieta di annunciare la prossima data del Workshop di riparazione di biciclette ad Alleins: sabato 07 giugno 2025 dalle 13:00 alle 17:00 presso la vecchia stazione ferroviaria.

Espanol :

Con motivo del festival nacional Mayo en Bicicleta, el CADE, en colaboración con las autoridades locales, se complace en anunciar la próxima fecha del Taller de Reparación de Bicicletas en Alleins: sábado 07 de junio 2025 de 13:00 a 17:00 en la antigua estación de ferrocarril.

