Informations pratiques

Béziers

ATELIER – REPAIR’COUTURE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Réparez, ajustez et personnalisez vos vêtements pour leur offrir une seconde vie lors de cet atelier créatif et convivial !

Dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets, participez à un atelier consacré à la réparation et à la personnalisation des vêtements, animé par Anahide Béziers Couture. Apprenez à raccommoder, ajuster ou transformer vos pièces préférées pour leur offrir une seconde vie. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : ATELIER – REPAIR’COUTURE

Prepare, alter, and customize your clothes to give them a second life in this creative and fun workshop!

L’événement ATELIER – REPAIR’COUTURE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34