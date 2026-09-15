ATELIER – REPAIR’COUTURE Béziers
samedi 28 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER – REPAIR’COUTURE
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Réparez, ajustez et personnalisez vos vêtements pour leur offrir une seconde vie lors de cet atelier créatif et convivial !
Dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets, participez à un atelier consacré à la réparation et à la personnalisation des vêtements, animé par Anahide Béziers Couture. Apprenez à raccommoder, ajuster ou transformer vos pièces préférées pour leur offrir une seconde vie. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : ATELIER – REPAIR’COUTURE
Prepare, alter, and customize your clothes to give them a second life in this creative and fun workshop!
L’événement ATELIER – REPAIR’COUTURE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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