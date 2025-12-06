Atelier Repar’Action Maison de l’Environnement Anglet

Atelier Repar’Action

2025-12-06

Réparez au lieu de jeter !

Un objet en panne ? Ne le jetez pas ! Venez apprendre à diagnostiquer, réparer et prolonger la vie de vos appareils grâce à l’accompagnement de bénévoles passionnés du bricolage de l’association Selgarrekin.

Pas besoin d’être un.e expert.e en bricolage curiosité et envie d’apprendre suffisent. L’idée est de pouvoir réduire ses déchets, donner une seconde vie à ses objets et partager un bon moment convivial autour de la réparation.

Objets à amener petits objets électriques et matériels électroménagers du quotidien uniquement cafetière, grille-pain, bouilloire, sèche-cheveux, lampes… (pas de gros appareils lave-linge, four, téléviseur…).

Animé par l’association Selgarrekin.

À partir de 9 ans. .

