Atelier réparation avec un lutin du Père Noël Beuzeville
Atelier réparation avec un lutin du Père Noël Beuzeville mercredi 10 décembre 2025.
Atelier réparation avec un lutin du Père Noël
50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 17:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Atelier créatif ouvert aux enfants.
Prenez rendez-vous avec un lutin du Père-Noël pour peut-être sauver un jouet !
Jeux et jouets en panne…en compagnie d’Éric, vous démonterez, analyserez ce qui ne fonctionne plus et testerez avant de jeter ou de recycler et qui sait vous sauverez peut-être un jouet de Noël !!
Chaque RDV durera environ 30 mn
Pour les adultes et enfants à partir de 10 ans !! Inscrivez-vous en famille !
Apportez vos jouets, jeux, console en panne et si vous avez, petits tournevis, micro-pinces, multimètre…
Gratuit Nombre de place limité
Pensez à réserver .
50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr
English : Atelier réparation avec un lutin du Père Noël
Creative workshop open to children.
L’événement Atelier réparation avec un lutin du Père Noël Beuzeville a été mis à jour le 2025-11-26 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville