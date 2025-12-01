Atelier réparation avec un lutin du Père Noël

50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Atelier créatif ouvert aux enfants.

Prenez rendez-vous avec un lutin du Père-Noël pour peut-être sauver un jouet !

Jeux et jouets en panne…en compagnie d’Éric, vous démonterez, analyserez ce qui ne fonctionne plus et testerez avant de jeter ou de recycler et qui sait vous sauverez peut-être un jouet de Noël !!

Chaque RDV durera environ 30 mn

Pour les adultes et enfants à partir de 10 ans !! Inscrivez-vous en famille !

Apportez vos jouets, jeux, console en panne et si vous avez, petits tournevis, micro-pinces, multimètre…

Gratuit Nombre de place limité

Pensez à réserver .

50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

English : Atelier réparation avec un lutin du Père Noël

Creative workshop open to children.

L’événement Atelier réparation avec un lutin du Père Noël Beuzeville a été mis à jour le 2025-11-26 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville