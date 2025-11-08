Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier réparation Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize samedi 8 novembre 2025.

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

2025-11-08
2025-11-08

2025-11-08

Un atelier pour apprendre réparer soi-même avec l’aide de Jérôme de Saxo-Vélo & co.
Jauge 4 personnes max. Sur inscription

You need to repair something, Jérôme (Saxo-Vélo & co) will help you to diagnos and repair.
Maximum of 4 participants. Registration required   .

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47  lesateliers.ladynamo@gmail.com

