Atelier réparation Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Atelier réparation

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Un atelier pour apprendre réparer soi-même avec l’aide de Jérôme de Saxo-Vélo & co.

Jauge 4 personnes max. Sur inscription

You need to repair something, Jérôme (Saxo-Vélo & co) will help you to diagnos and repair.

Maximum of 4 participants. Registration required .

Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

English : Atelier réparation

German : Atelier réparation

Italiano :

Espanol : Atelier réparation

L’événement Atelier réparation Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2025-10-10 par Creuse Confluence Tourisme