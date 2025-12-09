Atelier réparation créative laine cardée Maison des Autres Modes Paris

Atelier réparation créative laine cardée

Avec Céline Dupuy

Céline vous propose de découvrir une manière simple, rapide, solide et créative de réparer les petits trous et petites taches dans vos vestes, jupes et pantalons, qu’ils soient usés, qu’ils aient subi un accroc ou pour vous réconcilier avec les mites.

Vous pouvez apporter plusieurs vêtements à réparer et Céline choisira le plus adapté pour cet atelier, en privilégiant les lainages ou les mailles de saison.

En une heure, apprenez la technique sur échantillon ou sur votre propre vêtement en deux heures pour un motif plus sophistiqué !

Nombre de participants : 5 maximum par heure

Le mardi 9 décembre de 14h30 à 15h30 et/ou de 15h30 à 16h30

Le jeudi 18 décembre de 12h30 à 13h30 et/ou de 13h30 à 14h30

Inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reparation-creative-laine-cardee

Tarifs à l’heure

Tarif plein : 25 euros

Tarif réduit : 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 12h30 à 14h30

Le mardi 09 décembre 2025

de 14h30 à 16h30

payant

De 20* à 25 euros l’heure.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/