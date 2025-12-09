Atelier réparation créative laine cardée Maison des Autres Modes Paris
Atelier réparation créative laine cardée Maison des Autres Modes Paris mardi 9 décembre 2025.
Atelier réparation créative laine cardée
Avec Céline Dupuy
Céline vous propose de découvrir une manière simple, rapide, solide et créative de réparer les petits trous et petites taches dans vos vestes, jupes et pantalons, qu’ils soient usés, qu’ils aient subi un accroc ou pour vous réconcilier avec les mites.
Vous pouvez apporter plusieurs vêtements à réparer et Céline choisira le plus adapté pour cet atelier, en privilégiant les lainages ou les mailles de saison.
En une heure, apprenez la technique sur échantillon ou sur votre propre vêtement en deux heures pour un motif plus sophistiqué !
Nombre de participants : 5 maximum par heure
Le mardi 9 décembre de 14h30 à 15h30 et/ou de 15h30 à 16h30
Le jeudi 18 décembre de 12h30 à 13h30 et/ou de 13h30 à 14h30
Inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reparation-creative-laine-cardee
Tarifs à l’heure
Tarif plein : 25 euros
Tarif réduit : 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le jeudi 18 décembre 2025
de 12h30 à 14h30
Le mardi 09 décembre 2025
de 14h30 à 16h30
payant
De 20* à 25 euros l’heure.
*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.
Public adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/