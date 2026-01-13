Atelier réparation créative laine cardée Maison des Autres Modes Paris
Atelier réparation créative laine cardée Maison des Autres Modes Paris mardi 13 janvier 2026.
Atelier réparation créative laine cardée
Avec Céline Dupuy
Céline vous propose de découvrir une manière simple, rapide, solide et créative de réparer les petits trous et petites taches dans vos vestes, jupes et pantalons, qu’ils soient usés, qu’ils aient subi un accroc ou pour vous réconcilier avec les mites.
Vous pouvez apporter plusieurs vêtements à réparer et Céline choisira le plus adapté pour cet atelier, en privilégiant les lainages ou les mailles de saison.
En une heure travaillez sur échantillon
En deux heures vous pourrez travailler sur votre propre vêtement
Nombre de participants : 5 maximum par heure
Mardi 13 janvier 14h30 à 15h30 / 15h30 à 16h30
Jeudi 29 janvier 13h30 à 14h30 / 14h30 à 15h30
Tarifs à l’heure
Tarif plein : 25 euros
Tarif réduit: 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)
Sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reparation-creative-laine-cardee
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le jeudi 29 janvier 2026
de à
Le mardi 13 janvier 2026
de à
payant
De 20* à 25 euros l’heure.
*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.
Public adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif
