Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Atelier des transitions Rennes Jeudi 27 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

La Petite Rennes et sa super équipe viennent à L’atelier des transitions pour aider les habitants à réparer leurs vélos gratuitement.

A L’atelier des transitions de Villejean.

De 15h à 17h.

Le 26 novembre 2025, square de Guyenne (lieu habituel)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T17:00:00.000+01:00

1



Atelier des transitions square de guyenne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine