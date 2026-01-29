Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Atelier des transitions Rennes
La Petite Rennes et sa super équipe viennent à L’atelier des transitions pour aider les habitants à réparer leurs vélos gratuitement.
A L’atelier des transitions de Villejean.
De 15h à 18h.
Le Mercredi 04 Février 2026, square de Guyenne (lieu habituel)
Début : 2026-02-04T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-04T18:00:00.000+01:00
Atelier des transitions square de guyenne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine