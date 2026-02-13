Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes !, Atelier des transitions, Rennes
Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes !, Atelier des transitions, Rennes mercredi 25 mars 2026.
Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Mercredi 25 mars, 15h00 Atelier des transitions Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-25T15:00:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-25T15:00:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00
A L’atelier des transitions de Villejean.
De 15h à 18h.
Le Mercredi 25 Mars 2026, square de Guyenne (lieu habituel)
Atelier des transitions square de guyenne 35000 rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
La Petite Rennes et sa super équipe viennent à L’atelier des transitions pour aider les habitants à réparer leurs vélos gratuitement. réparation Vélo