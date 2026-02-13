Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes !, Atelier des transitions, Rennes

Atelier réparation de vélo avec la Petite Rennes ! Mercredi 25 mars, 15h00 Atelier des transitions Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T15:00:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T15:00:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00

A L’atelier des transitions de Villejean.

De 15h à 18h.

Le Mercredi 25 Mars 2026, square de Guyenne (lieu habituel)

Atelier des transitions square de guyenne 35000 rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

La Petite Rennes et sa super équipe viennent à L’atelier des transitions pour aider les habitants à réparer leurs vélos gratuitement. réparation Vélo