Atelier réparation de vélo Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Atelier réparation de vélo

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Début : 2025-11-06 14:00:00

fin : 2025-11-06 16:00:00

2025-11-06 2025-11-20

Atelier réparation de vélo avec Michel aux Ateliers de la Bruyère avec possibilité d’amener son vélo. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Bike repair workshop with Michel at Ateliers de la Bruyère, with the option of bringing your own bike. Limited places available with membership. Registration required.

German :

Fahrradreparatur-Workshop mit Michel in den Ateliers de la Bruyère mit der Möglichkeit, sein Fahrrad mitzubringen. Begrenzte Plätze bei Mitgliedschaft. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Laboratorio di riparazione di biciclette con Michel presso Les Ateliers de la Bruyère. Portate la vostra bicicletta. Posti limitati disponibili con l’iscrizione. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Taller de reparación de bicicletas con Michel en Les Ateliers de la Bruyère. Trae tu propia bicicleta. Plazas limitadas para socios. Inscripción obligatoria.

