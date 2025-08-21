Atelier réparation de vélo Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Atelier réparation de vélo Les Ateliers de la Bruyère Langeac jeudi 6 novembre 2025.
Atelier réparation de vélo
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 14:00:00
fin : 2025-11-06 16:00:00
Date(s) :
2025-11-06 2025-11-20
Atelier réparation de vélo avec Michel aux Ateliers de la Bruyère avec possibilité d’amener son vélo. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
English :
Bike repair workshop with Michel at Ateliers de la Bruyère, with the option of bringing your own bike. Limited places available with membership. Registration required.
German :
Fahrradreparatur-Workshop mit Michel in den Ateliers de la Bruyère mit der Möglichkeit, sein Fahrrad mitzubringen. Begrenzte Plätze bei Mitgliedschaft. Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Laboratorio di riparazione di biciclette con Michel presso Les Ateliers de la Bruyère. Portate la vostra bicicletta. Posti limitati disponibili con l’iscrizione. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Taller de reparación de bicicletas con Michel en Les Ateliers de la Bruyère. Trae tu propia bicicleta. Plazas limitadas para socios. Inscripción obligatoria.
L’événement Atelier réparation de vélo Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier