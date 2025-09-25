Atelier réparation de vélo Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Atelier réparation de vélo Les Ateliers de la Bruyère Langeac jeudi 25 septembre 2025.

Atelier réparation de vélo

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 14:00:00

fin : 2025-09-25 16:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Atelier réparation de vélo avec Michel aux Ateliers de la Bruyère avec possibilité d’amener son vélo. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Bike repair workshop with Michel at Ateliers de la Bruyère, with the option of bringing your own bike. Limited places available with membership. Registration required.

German :

Fahrradreparatur-Workshop mit Michel in den Ateliers de la Bruyère mit der Möglichkeit, sein Fahrrad mitzubringen. Begrenzte Plätze bei Mitgliedschaft. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Laboratorio di riparazione di biciclette con Michel presso Les Ateliers de la Bruyère. Portate la vostra bicicletta. Posti limitati disponibili con l’iscrizione. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Taller de reparación de bicicletas con Michel en Les Ateliers de la Bruyère. Trae tu propia bicicleta. Plazas limitadas para socios. Inscripción obligatoria.

L’événement Atelier réparation de vélo Langeac a été mis à jour le 2025-09-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier