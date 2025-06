Atelier réparation de vélo – Café cantine Villeneuve-sur-Lot 21 juin 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Atelier réparation de vélo Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 12:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez apprendre à réparer un vélo avec l’association « Villeneuvois à vélo » !

Café cantine 3 Rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier réparation de vélo

Come and learn how to repair a bike with the « Villeneuvois à vélo » association!

German : Atelier réparation de vélo

Lernen Sie mit dem Verein « Villeneuvois à vélo », wie man ein Fahrrad repariert!

Italiano :

Venite a imparare a riparare una bicicletta con l’associazione « Villeneuvois à vélo »!

Espanol : Atelier réparation de vélo

¡Venga a aprender a reparar una bicicleta con la asociación « Villeneuvois à vélo »!

