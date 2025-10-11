Atelier réparation de vélo Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier réparation de vélo

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2025-10-11

Venez apprendre à réparer un vélo avec l’association Villeneuvois à vélo !

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 66 95 30

English : Atelier réparation de vélo

Come and learn how to repair a bike with the Villeneuvois à vélo association!

German : Atelier réparation de vélo

Lernen Sie mit dem Verein Villeneuvois à vélo , wie man ein Fahrrad repariert!

Italiano :

Venite a imparare a riparare una bicicletta con l’associazione Villeneuvois à vélo !

Espanol : Atelier réparation de vélo

¡Venga a aprender a reparar una bicicleta con la asociación Villeneuvois à vélo !

