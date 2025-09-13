Atelier réparation de vélos Terrasse du Cercle de Pissos Pissos

Atelier réparation de vélos Terrasse du Cercle de Pissos Pissos samedi 13 septembre 2025.

Atelier réparation de vélos

Terrasse du Cercle de Pissos 105 route de Daugnague 40410 Pissos Pissos Landes

Retrouvez-nous pour un atelier de réparation de vélos, avec Alban, de la Cassavelo de Rion-des-Landes. Apprenez à réparer votre vélo, à effectuer des réglages, avec la possibilité d’acheter des pièces neuves ou d’occasion.

Terrasse du Cercle de Pissos 105 route de Daugnague 40410 Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine ramdam.pissos@ecomail.fr

English : Atelier réparation de vélos

Join us for a bike repair workshop, with Alban, from Cassavelo in Rion-des-Landes. Learn how to repair your bike, make adjustments, with the option of buying new or used parts.

German : Atelier réparation de vélos

Treffen Sie uns bei einem Fahrradreparatur-Workshop mit Alban von der Cassavelo in Rion-des-Landes. Lernen Sie, Ihr Fahrrad zu reparieren und Einstellungen vorzunehmen, mit der Möglichkeit, neue oder gebrauchte Teile zu kaufen.

Italiano :

Unitevi a noi per un workshop di riparazione di biciclette con Alban di Cassavelo a Rion-des-Landes. Imparate a riparare la vostra bicicletta e a fare le regolazioni, con la possibilità di acquistare pezzi nuovi o di seconda mano.

Espanol : Atelier réparation de vélos

Participe en un taller de reparación de bicicletas con Alban, de Cassavelo, en Rion-des-Landes. Aprende a reparar tu bici y a hacer ajustes, con la opción de comprar piezas nuevas o de segunda mano.

