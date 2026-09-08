Atelier – réparation du bois – Journées Nationales de la Réparation La Matière Périgny

Informations pratiques

Périgny

Atelier – réparation du bois – Journées Nationales de la Réparation

La Matière 8 rond point de la république 17180 Périgny Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 14:00:00

fin : 2026-10-16 17:00:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-16

Pendant les Journées Nationales de la Réparation, les participants sont invités à découvrir l’univers de la réparation à travers un atelier pratique autour du bois et du mobilier.

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La Matière 8 rond point de la république 17180 Périgny Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

During the National Restoration Days, participants are invited to explore the world of restoration through a hands-on workshop focused on wood and furniture.

L’événement Atelier – réparation du bois – Journées Nationales de la Réparation Périgny a été mis à jour le 2026-09-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle