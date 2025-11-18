Atelier Réparation Electroménager Afpa Bordeaux Bègles Bègles

Atelier Réparation Electroménager Afpa Bordeaux Bègles Bègles mardi 18 novembre 2025.

Atelier Réparation Electroménager Mardi 18 novembre, 08h30 Afpa Bordeaux Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Organisée dans le cadre de la semaine de l’industrie en Gironde pilotée par l’AFPA Bordeaux Bègles, visite d’un plateau technique pour faire découvrir l’industrie, ses métiers, ses formations, le quotidien et le process de fabrication d’un produit.

Présentation et Formation sur un produit Electroménager – Appareil de cuisson

Afpa Bordeaux Bègles 50 rue Ferdinand Buisson, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « MC_Centre_Begles@afpa.fr »}]

Atelier Réparation Electroménager Electroménager Réparation