Atelier Réparation Electroménager Afpa Bordeaux Bègles Bègles

Atelier Réparation Electroménager Jeudi 20 novembre, 08h30 Afpa Bordeaux Bègles Gironde

Début : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T08:30:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Organisée dans le cadre de la semaine de l’industrie en Gironde pilotée par l’AFPA Bordeaux Bègles, visite d’un plateau technique pour faire découvrir l’industrie, ses métiers, ses formations, le quotidien et le process de fabrication d’un produit.

Présentation et Formation sur un produit Electroménager – Machine à café

Afpa Bordeaux Bègles 50 rue Ferdinand Buisson, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

