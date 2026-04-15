Atelier réparation, entretien et marquage vélos, Place de l’église de la Mézière, de 10 à 13 h, Place de l’Eglise de La Mézière, La Mézière
Atelier réparation, entretien et marquage vélos, Place de l’église de la Mézière, de 10 à 13 h, Place de l’Eglise de La Mézière, La Mézière samedi 9 mai 2026.
Atelier réparation, entretien et marquage vélos, Place de l’église de la Mézière, de 10 à 13 h Samedi 9 mai, 10h00 Place de l’Eglise de La Mézière Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00
Atelier réparation, entretien et marquage des vélos
Marquage vélos Bicycode sur les cadres acier ou alu, 10€,
inscription conseillée en amont auprès de :
letrucbeausejour@gmail.com ou natureloisirs@aliceadsl.fr
Carte Identité et facture ou titre de propriété indispensable pour le gravage de votre vélo
Place de l’Eglise de La Mézière place de l’église à La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « natureloisirs@aliceadsl.fr »}] [{« link »: « mailto:letrucbeausejour@gmail.com »}, {« link »: « mailto:natureloisirs@aliceadsl.fr »}]
Marquage vélos nécessite votre Carte Identité ainsi que la facture ou un titre de propriété du vélo