Atelier réparation, entretien et marquage vélos, Place de l’église de la Mézière, de 10 à 13 h, Place de l’Eglise de La Mézière, La Mézière

Atelier réparation, entretien et marquage vélos, Place de l’église de la Mézière, de 10 à 13 h Samedi 9 mai, 10h00 Place de l’Eglise de La Mézière Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T13:00:00+02:00

Atelier réparation, entretien et marquage des vélos

Marquage vélos Bicycode sur les cadres acier ou alu, 10€,

inscription conseillée en amont auprès de :

letrucbeausejour@gmail.com ou natureloisirs@aliceadsl.fr

Carte Identité et facture ou titre de propriété indispensable pour le gravage de votre vélo

Place de l’Eglise de La Mézière place de l’église à La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « natureloisirs@aliceadsl.fr »}] [{« link »: « mailto:letrucbeausejour@gmail.com »}, {« link »: « mailto:natureloisirs@aliceadsl.fr »}]

Marquage vélos nécessite votre Carte Identité ainsi que la facture ou un titre de propriété du vélo