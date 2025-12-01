Atelier Réparation invisible de pull en maille Maison des Autres Modes Paris
Atelier Réparation invisible de pull en maille Maison des Autres Modes Paris jeudi 11 décembre 2025.
Atelier Réparation invisible de pull en maille
Avec Céline Dupuy
Céline vous propose une méthode simple, rapide, solide et invisible de réparation, réalisée avec du fil à coudre coordonné à la couleur de votre pull.
Vous pouvez apporter plusieurs pulls à réparer, et Céline choisira le plus adapté pour cet atelier, en privilégiant des vêtements en maille moyennes ou épaisses.
En une heure, apprenez l’une de ces deux techniques :
Réparer une manche usée
Réparer un petit trou
Si vous souhaitez découvrir les deux techniques, inscrivez-vous sur les deux heures.
Nombre de participants : 5 maximum par heure
Le jeudi 11 décembre de 12h30 à 13h30 et/ou de 13h30 à 14h30
Le mardi 16 décembre de 14h30 à 15h30 et/ou de 15h30 à 16h30
Inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reparation-invisible-de-pull-en-maille
Tarifs à l’heure
Tarif plein : 25 euros
Tarif réduit : 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le mardi 16 décembre 2025
de 14h30 à 16h30
Le jeudi 11 décembre 2025
de 12h30 à 14h30
payant
De 20* à 25 euros l’heure.
*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-11T13:30:00+01:00
fin : 2025-12-16T17:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-11T12:30:00+02:00_2025-12-11T14:30:00+02:00;2025-12-16T14:30:00+02:00_2025-12-16T16:30:00+02:00
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
