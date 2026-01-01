Atelier Réparation invisible de pull en maille Maison des Autres Modes Paris

Atelier Réparation invisible de pull en maille

Avec Céline Dupuy

Céline vous propose une méthode simple, rapide, solide et invisible de réparation, réalisée avec du fil à coudre coordonné à la couleur de votre pull.

Vous pouvez apporter plusieurs pulls à réparer, et Céline choisira le plus adapté pour cet atelier, en privilégiant des vêtements en maille moyennes ou épaisses.

En une heure, apprenez l’une de ces deux techniques :

Réparer une manche usée

Réparer un petit trou

Si vous souhaitez découvrir les deux techniques, inscrivez-vous sur les deux heures.

Nombre de participants : 5 maximum par heure

Jeudi 15 janvier 13h30 à 14h30 / 14h30 à 15h30 sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reparation-invisible-de-pull-en-maille

Tarifs à l’heure

Tarif plein : 25 euros

Tarif réduit : 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 13h30 à 15h30

payant

De 20* à 25 euros l’heure.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



Afficher la carte du lieu Maison des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire

