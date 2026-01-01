Atelier réparation La boîte à outils Fontaine-Simon
Atelier réparation La boîte à outils Fontaine-Simon samedi 31 janvier 2026.
Atelier réparation La boîte à outils
Fontaine-Simon Eure-et-Loir
Début : 2026-01-31 09:30:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
2026-01-31
Atelier réparation avec l’aide de La Boîte à Outils.
Apportez vos objets cassés et défectueux et avec l’aide de bricoleurs bénévoles, essayons de les réparer ensemble. .
Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire fontainecafe28240@gmail.com
English :
Repair workshop with the help of La Boîte à Outils.
