Atelier Réparation, l’art de la reprise tissée Maison des Autres Modes Paris mercredi 26 novembre 2025.
Céline Dupuy vous propose de découvrir l’art SIMPLISSIME de la reprise tissée. Cette technique sera réalisable sur tous vos vêtements ! Qu’il s’agisse d’un petit trou, d’une zone d’usure ou d’une petite tâche.
5 places
Durée 1h
Le mercredi 26 novembre 2025
de 15h00 à 16h00
payant
De 15* à 30 euros.
*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.
Public adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris