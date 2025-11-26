Atelier Réparation, l’art de la reprise tissée Maison des Autres Modes Paris

Céline Dupuy vous propose de découvrir l’art SIMPLISSIME de la reprise tissée. Cette technique sera réalisable sur tous vos vêtements ! Qu’il s’agisse d’un petit trou, d’une zone d’usure ou d’une petite tâche.

Sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reparation-lart-de-la-reprise-tissee

5 places

Durée 1h

ONZE SAPE — Dans le 11e, la mode ne se jette plus, elle se réinvente ! Découvrez la programmation de la Maison des Autres Modes

Le mercredi 26 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

De 15* à 30 euros.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-26T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T15:00:00+02:00_2025-11-26T16:00:00+02:00

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris