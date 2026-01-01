Atelier Réparation, l’art de la reprise tissée Maison des Autres Modes Paris

Atelier « L’art de la reprise tissée »

Avec Céline Dupuy

Céline Dupuy artiste artisane textile et directrice du pôle réparations du collectif UAMEP vous propose de découvrir l’art SIMPLISSIME de la reprise tissée. Cette technique sera réalisable sur tous vos vêtements ! Qu’il s’agisse d’un petit trou, d’une zone d’usure ou d’une petite tâche… en ton sur ton avec élégance et discrétion ou en couleurs contrastées pour affirmer votre personnalité créative !

Vous pouvez apporter plusieurs vêtements à réparer, et Céline choisira le plus adapté pour cet atelier.

En 1 heure, travail sur échantillon

En 2 heure travail sur votre vêtement

Nombre de participants : 5 maximum par heure sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-lart-de-la-reprise-tissee

Jeudi 22 janvier 13h30 à 14h30 / 14h30 à 15h30

Tarifs à l’heure

Tarif plein : 25 euros

Tarif réduit: 20 euros (Habitant du 11ᵉ arrondissement, étudiant·e, demandeur·se d’emploi, bénéficiaire du RSA)

Découvrez toute la programmation de la Maison des Autres Modes https://uneautremode.fr/programmation/

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 13h30 à 15h30

payant

De 20* à 25 euros l’heure.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T14:30:00+01:00

fin : 2026-01-22T16:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T13:30:00+02:00_2026-01-22T15:30:00+02:00

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



Afficher la carte du lieu Maison des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire

