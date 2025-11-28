Atelier Réparation Mailles Maison des Autres Modes Paris
Atelier Réparation Mailles Maison des Autres Modes Paris vendredi 28 novembre 2025.
Clémence de l’association l’intelligence de deux mains et membre du collectif UAMEP, vous propose une initiation sur échantillon au remaillage de vos pull-over. C’est bientôt l’hiver !
Sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reparation-mailles
5 places
Durée 1h
Tarif plein 30€ / Habitant de Paris 11è* 25€ / étudiant.e, demandeur d’emploi et RSA* 15€
*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier
ONZE SAPE — Dans le 11e, la mode ne se jette plus, elle se réinvente ! Découvrez la programmation de la Maison des Autres Modes
Le vendredi 28 novembre 2025
de 15h00 à 16h00
payant
De 15* à 30 euros.
*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.
Public adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris