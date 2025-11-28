Atelier Réparation Mailles Maison des Autres Modes Paris

Clémence de l’association l’intelligence de deux mains et membre du collectif UAMEP, vous propose une initiation sur échantillon au remaillage de vos pull-over. C’est bientôt l’hiver !

Sur inscription ici https://my.weezevent.com/atelier-reparation-mailles

5 places

Durée 1h

Tarif plein 30€ / Habitant de Paris 11è* 25€ / étudiant.e, demandeur d’emploi et RSA* 15€

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier

Le vendredi 28 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

De 15* à 30 euros.

*sur présentation d’un justificatif le jour de l’atelier.

Public adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris