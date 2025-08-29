ATELIER RÉPARATION PÉTAMOBILE Sainte-Croix-Vallée-Française
ATELIER RÉPARATION PÉTAMOBILE
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Participation libre
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
2025-08-29 2025-09-26
La Pétamobile propose un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidiennes. Fini de jeter, venez apprendre à réparer !
La Pétamobile s’arrête au Piboulio pour proposer un atelier de réparation de nos objets de la vie quotidienne tous les derniers vendredis du mois, de 18h à 21h. Fini de jeter, venez apprendre à réparer !
Réparation à prix libre au profit de l’association Le Pétassou. .
English :
The Pétamobile offers a workshop for repairing everyday objects. Come and learn how to repair!
German :
Das Pétamobile bietet einen Workshop zur Reparatur unserer Alltagsgegenstände an. Schluss mit dem Wegwerfen, kommen Sie und lernen Sie, wie man repariert!
Italiano :
Il Pétamobile propone un laboratorio di riparazione di oggetti di uso quotidiano. Non buttate via le cose, imparate a ripararle!
Espanol :
El Pétamobile propone un taller de reparación de objetos cotidianos. No te limites a tirar cosas, ¡aprende a repararlas!
